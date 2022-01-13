Фигуристка Трусова считает отказ от тройного акселя проигрышной стратегией

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова считает отказ от исполнения акселя в три с половиной оборота проигрышной стратегией. Такое мнение она высказала журналистам после проката короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.

Трусова исполнила в короткой программе каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип и упала с тройного акселя.

"Аксель не получился как обычно, буду работать, надеюсь, получится. Пока не могу на соревнованиях в нужный момент сделать, на тренировках получается. Быть может, психологический момент, может, нет, для меня он самый сложный, - сказала Трусова. - Я три года пытаюсь его прыгнуть, отказаться - значит проиграть".

Трусова также рассказала о праздновании дня рождения одного из своих тренеров - Сергея Дудакова. "Пока поздравили, но мне кажется, он не особо чувствует это во время соревнований", - добавила фигуристка.

Женщины представят произвольные программы 15 января.