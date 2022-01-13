Пермь подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пермь претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд 2025 года. Об этом ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В конце сентября Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила о том, что Россия направила официальную заявку на проведение турнира. На проведение Евробаскета также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап.

"Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2025 года, и уже на следующей неделе нас посетит делегация FIBA, - сказал Махонин. - Посмотрим [спорткомплекс] "Молот", посмотрим, наверное, территорию, где будет возводиться новый дворец спорта. Строительство скоро должно начаться. Рассчитываем, что в феврале мы получим проект, вся необходимая денежная сумма на строительство, порядка 14 млрд рублей, уже собрана. Задача, чтобы к лету мы вышли на стройку - в июне и июле, и до 2025 года проект должен быть реализован".

Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.