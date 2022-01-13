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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Гончаренко: Валиева показала фантастический прокат на чемпионате Европы

Российская фигуристка выиграла короткую программу с мировым рекордом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева показала фантастический прокат короткой программы на чемпионате Европы в Таллине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, набрав 90,45 балла и обновив свой же мировой рекорд. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - россиянка Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).

"Камила [Валиева] над всеми парит, она в очередной раз показала необыкновенно одухотворенный, фантастический, технически сложный прокат и занимает первую позицию с очень-очень высокими баллами, - сказала Гончаренко. - К сожалению, Саша Трусова и Аня Щербакова не избежали ошибок".

"Соперницы не спят, все напряжены до предела, впереди Олимпийские игры, поэтому падать нельзя, - добавила Гончаренко. - Но мне понравилось, как катала Саша Трусова, она прыгнула высокий хороший аксель, жаль, конечно, что падение. Аня Щербакова осталась без каскада, а это потеря большого количества баллов, все остальное было сделано на высшем уровне".

Женщины представят произвольные программы 15 января.

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