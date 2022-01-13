Фигуристка Валиева заявила, что пока не думает об Олимпиаде

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Думать об Олимпийских играх во время чемпионата Европы по фигурному катанию бессмысленно. Такое мнение журналистам высказала российская фигуристка Камила Валиева.

В четверг Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы. За прокат она получила 90,45 балла, тем самым обновив свой же мировой рекорд (87,42 балла), установленный на этапе Гран-при в Сочи в ноябре 2021 года. Ей также принадлежат рекорды по общей сумме баллов (272,71) и в произвольной программе (185,29). Второй в короткой программе стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - россиянка Александра Трусова (75,13).

"Мы не знаем, что будет завтра. Пока что я выступаю на чемпионате Европы, и думать про Олимпиаду сейчас пока не имеет никакого смысла", - сказала фигуристка.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой России (2022), чемпионкой мира среди юниоров (2020), текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Женщины представят произвольные программы 15 января. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.