Защитник футбольного клуба "Спартак" Андрей Ещенко завершил карьеру

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Ещенко завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31 октября 2021 года о завершении карьеры объявил бывший голкипер красно-белых Артем Ребров, который также вошел в тренерский штаб "Спартака". Ребров перешел на должность технического координатора, в его обязанности входит помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Ещенко 37 лет, в составе "Спартака" он стал чемпионом России (2017), а также серебряным (2021) и бронзовым (2018) призером первенства страны, вместе с московской командой защитник стал обладателем Суперкубка России. За красно-белых Ещенко провел 109 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. Ранее Ещенко выступал за подмосковные "Химки", нижегородскую "Волгу", московские "Локомотив" и "Динамо", махачкалинский "Анжи", краснодарскую "Кубань", украинские "Арсенал" и "Днепр". Также защитник выступал за киевское "Динамо", в составе которого стал победителем (2007) и серебряным призером чемпионата Украины, обладателем кубка и суперкубка страны (2006).

В составе сборной России Ещенко провел 14 игр, в которых отметился одной голевой передачей. Защитник принял участие в двух матчах чемпионата мира 2014 года против сборных Южной Кореи (1:1) и Бельгии (0:1).