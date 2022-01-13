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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова: Валиева показала выдающийся прокат на чемпионате Европы

Российская фигуристка выиграла короткую программу, побив мировой рекорд
Татьяна Тарасова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева откатала короткую программу на чемпионате Европы в Таллине выдающимся образом. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, набрав 90,45 балла и обновив свой же мировой рекорд. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - россиянка Александра Трусова (75,13), Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).

"Одна девочка каталась выдающимся образом, с мировым рекордом. Две другие девочки попадали с прыжков, а падать нельзя, это чемпионат Европы", - сказала Тарасова.

Женщины представят произвольные программы 15 января.

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