Самедов: Ещенко станет связующим звеном между футболистами и тренерами "Спартака"

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Завершивший карьеру футболиста защитник "Спартака" Андрей Ещенко станет связующим звеном между действующими игроками и новым тренерским штабом команды во главе с Паоло Ваноли. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Самедов, игравший за москвичей вместе с Ещенко с 2017 по 2018 год.

"Спартак" в четверг объявил о том, что Ещенко завершил карьеру. Бывший игрок сборной России, которому в феврале исполнится 38 лет, вошел в тренерский штаб нового главного тренера красно-белых Ваноли. Итальянский специалист возглавил команду в конце 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

"Решение не неожиданное, оно нормальное, - сказал Самедов. - Андрей - возрастной футболист. У него была отличная карьера. Наверное, он понял, что пришло время ее завершить".

"Думаю, Ещенко будет неким связующим звеном между командой и тренерским штабом. Все правильно", - добавил собеседник агентства.

Ещенко выступал за "Спартак" с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национального первенства, а также завоевал суперкубок страны. В составе московского клуба он провел 109 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Помимо "Спартака", игрок обороны выступал за иркутскую "Звезду", подмосковные "Химки", украинские "Динамо" и "Арсенал" (оба - Киев), а также "Днепр", московские "Динамо" и "Локомотив", нижегородскую "Волгу", махачкалинский "Анжи" и краснодарскую "Кубань". За сборную России Ещенко выступал с 2012 по 2014 год, проведя за это время 14 матчей, среди которых две игры на чемпионате мира в Бразилии. В составе национальной команды защитник не отметился результативными действиями.