Радионова считает, что фигуристка Щербакова еще покажет себя на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Фигуристке Анне Щербаковой, которая не смогла войти по итогам короткой программы в первую тройку на чемпионате Европы в Таллине, сейчас очень непросто, но эта спортсменка умеет собираться, поэтому еще покажет себя на турнире. Таким мнением с ТАСС поделилась бронзовый призер чемпионата мира в Шанхае, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Елена Радионова.

Щербакова впервые за последние два года не вошла в первую тройку международных турниров, став четвертой после падения с каскада в короткой программе в Таллине (69,05 балла). С очередным мировым рекордом лидирует Камила Валиева (90,45), вторая - бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третья - россиянка Александра Трусова (75,13). Все российские участницы чемпионата Европы являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

"Конечно, мы уже привыкли к тому, что наши девочки всегда на пьедестале, что у них всегда чистые прокаты, но все бывает, ничего страшного. Это пока только короткая программа, а в произвольной, думаю, все станет на свои места, - рассказала Радионова. - Что касается Ани Щербаковой, то после сложнейшего чемпионата России было не так много времени, чтобы снова набрать форму, но она делает свой максимум, делает все, что от нее зависит. Аня умеет собираться, что она уже не раз доказывала, и в произвольной программе она еще себя покажет".

"Она хорошо понимает - это последний старт перед Олимпиадой, нужно по максимуму показывать все, что можешь, других возможностей выступить на публике перед Пекином уже не будет. Два сезона Аня была лидером, а это очень тяжело. Наш вид спорта еще раз доказывает - чем ты моложе, тем тебе легче, ведь ты еще не понимаешь некоторых моментов. А потом к тебе приходят титулы, звания, а вместе с ними и возрастные трудности, и груз ответственности, становится тяжелее и психически, и физически", - считает Радионова.

Произвольную программу женщины представят на чемпионате Европы 15 января.