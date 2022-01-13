В МХЛ считают неприемлемым поведение главного тренера "Сарматов" Громилина

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) считает неприемлемым поведение главного тренера клуба "Сарматы" Владимира Громилина в отношении игрока команды Егора Разумняка в матче с "Тюменским Легионом". Об этом ТАСС сообщил вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Гуськов.

В среду Громилин по ходу гостевого матча с "Тюменским Легионом" давал указания Разумняку. Хоккеист, не дослушав наставника, кивнул и отвернулся на лед, после чего получил удар ногой от тренера. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "Сарматов".

"МХЛ считает неприемлемым поведение главного тренера "Сарматов" Владимира Громилина в отношении игрока Егора Разумняка в матче с "Тюменским Легионом". Мы пообщались со специалистом, который, в свою очередь, извинился за инцидент. Клуб заверил, что произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК "Сарматы" подобный стиль общения не поддерживается. Лига изучает все обстоятельства эпизода и по итогам сообщит о своем решении", - сказал Гуськов.