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КХЛ

СКА обыграл "Сочи" и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

Петербургский клуб победил со счетом 2:1
Защитник "Сочи" Янис Якс и нападающий СКА Евгений Кетов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Защитник "Сочи" Янис Якс и нападающий СКА Евгений Кетов
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 13 января. Петербургский СКА победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 5 765 зрителей.

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В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов (16-я минута) и Михаил Воробьев (56). У гостей шайбу забросил Дмитрий Колготин (58).

Нападающий Евгений Кетов провел 507-й матч за СКА и установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах страны.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 48 матчах, отрыв от идущего на втором месте московского "Динамо" составляет четыре очка. СКА гарантировал себе место в плей-офф, поскольку идущее на девятом месте "Торпедо" потеряло шансы догнать петербургский клуб. Ранее в плей-офф досрочно вышли "Трактор", "Металлург" и "Ак Барс", выступающие в Восточной конференции.

"Сочи" расположился на предпоследнем, 11-м месте на Западе, набрав 41 очко в 48 встречах.

Лига в среду приняла решение о переносе матчей в период с 15 по 21 января в связи со вспышкой заражений коронавирусом в командах, а позже стало известно об отмене матчей, запланированных до 23 января. Окончательно календарь перенесенных матчей станет известен после 23 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА4825334211146-9868
2Динамо М4826222214159-11964
3Йокерит4722522412143-11364
4ЦСКА4718831413120-10763
5Северсталь4918552514129-11963
6Спартак4819522218122-11856
7Локомотив4719313615113-10355
8Динамо Мн4718414416138-14454
9Торпедо4720103419117-11349
10Витязь489426720121-14943
11Сочи4813413225111-13341
12Динамо Р45932542293-14337
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Трактор5023661212152-11973
2Металлург4826440311164-12071
3Ак Барс4821450612129-10966
4Салават Юлаев4624313312131-9662
5Авангард4724311117137-10458
6Сибирь4918442318107-10557
7Нефтехимик4916333519121-14052
8Барыс4714442221127-13848
9Амур501234442397-12546
10Автомобилист4515214221127-12942
11Адмирал481004322985-14833
12Куньлунь487112532101-19825

 

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