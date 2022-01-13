СКА обыграл "Сочи" и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 13 января. Петербургский СКА победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 5 765 зрителей.
В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов (16-я минута) и Михаил Воробьев (56). У гостей шайбу забросил Дмитрий Колготин (58).
Нападающий Евгений Кетов провел 507-й матч за СКА и установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах страны.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 48 матчах, отрыв от идущего на втором месте московского "Динамо" составляет четыре очка. СКА гарантировал себе место в плей-офф, поскольку идущее на девятом месте "Торпедо" потеряло шансы догнать петербургский клуб. Ранее в плей-офф досрочно вышли "Трактор", "Металлург" и "Ак Барс", выступающие в Восточной конференции.
"Сочи" расположился на предпоследнем, 11-м месте на Западе, набрав 41 очко в 48 встречах.
Лига в среду приняла решение о переносе матчей в период с 15 по 21 января в связи со вспышкой заражений коронавирусом в командах, а позже стало известно об отмене матчей, запланированных до 23 января. Окончательно календарь перенесенных матчей станет известен после 23 января.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|48
|25
|3
|3
|4
|2
|11
|146-98
|68
|2
|Динамо М
|48
|26
|2
|2
|2
|2
|14
|159-119
|64
|3
|Йокерит
|47
|22
|5
|2
|2
|4
|12
|143-113
|64
|4
|ЦСКА
|47
|18
|8
|3
|1
|4
|13
|120-107
|63
|5
|Северсталь
|49
|18
|5
|5
|2
|5
|14
|129-119
|63
|6
|Спартак
|48
|19
|5
|2
|2
|2
|18
|122-118
|56
|7
|Локомотив
|47
|19
|3
|1
|3
|6
|15
|113-103
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|18
|4
|1
|4
|4
|16
|138-144
|54
|9
|Торпедо
|47
|20
|1
|0
|3
|4
|19
|117-113
|49
|10
|Витязь
|48
|9
|4
|2
|6
|7
|20
|121-149
|43
|11
|Сочи
|48
|13
|4
|1
|3
|2
|25
|111-133
|41
|12
|Динамо Р
|45
|9
|3
|2
|5
|4
|22
|93-143
|37
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Трактор
|50
|23
|6
|6
|1
|2
|12
|152-119
|73
|2
|Металлург
|48
|26
|4
|4
|0
|3
|11
|164-120
|71
|3
|Ак Барс
|48
|21
|4
|5
|0
|6
|12
|129-109
|66
|4
|Салават Юлаев
|46
|24
|3
|1
|3
|3
|12
|131-96
|62
|5
|Авангард
|47
|24
|3
|1
|1
|1
|17
|137-104
|58
|6
|Сибирь
|49
|18
|4
|4
|2
|3
|18
|107-105
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|16
|3
|3
|3
|5
|19
|121-140
|52
|8
|Барыс
|47
|14
|4
|4
|2
|2
|21
|127-138
|48
|9
|Амур
|50
|12
|3
|4
|4
|4
|23
|97-125
|46
|10
|Автомобилист
|45
|15
|2
|1
|4
|2
|21
|127-129
|42
|11
|Адмирал
|48
|10
|0
|4
|3
|2
|29
|85-148
|33
|12
|Куньлунь
|48
|7
|1
|1
|2
|5
|32
|101-198
|25