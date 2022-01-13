СКА обыграл "Сочи" и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 13 января. Петербургский СКА победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 5 765 зрителей.

В составе победителей отличились Марат Хуснутдинов (16-я минута) и Михаил Воробьев (56). У гостей шайбу забросил Дмитрий Колготин (58).

Нападающий Евгений Кетов провел 507-й матч за СКА и установил рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах страны.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 48 матчах, отрыв от идущего на втором месте московского "Динамо" составляет четыре очка. СКА гарантировал себе место в плей-офф, поскольку идущее на девятом месте "Торпедо" потеряло шансы догнать петербургский клуб. Ранее в плей-офф досрочно вышли "Трактор", "Металлург" и "Ак Барс", выступающие в Восточной конференции.

"Сочи" расположился на предпоследнем, 11-м месте на Западе, набрав 41 очко в 48 встречах.

Лига в среду приняла решение о переносе матчей в период с 15 по 21 января в связи со вспышкой заражений коронавирусом в командах, а позже стало известно об отмене матчей, запланированных до 23 января. Окончательно календарь перенесенных матчей станет известен после 23 января.