Фигуристы Мишина и Галлямов с мировыми рекордами стали чемпионами Европы в парном катании

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате Европы в парном катании. Соревнования проходят в Таллине.

Весь призовой пьедестал заняли пары из России. Мишина и Галлямов установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). Днем ранее они обновили рекорд мира в короткой программе (82,36). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43 балла; 81,58 в короткой программе и 154,85 - в произвольной), третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23; 76,26 + 150,97).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун (155,60 в произвольной программе и 234,84 - по общей сумме). Чемпионат Европы завершится 16 января.