Бестемьянова: выступление российских пар на чемпионате Европы стало фейерверком эмоций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Выступление российских пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине стало фейерверком эмоций. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В четверг российские фигуристы, выступающие в соревнованиях спортивных пар, заняли весь пьедестал почета. Первое место с мировыми рекордами заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"[Эмоции] просто фейерверк! Все три пары катались просто феноменально, мировые рекорды. Просто прекрасно, у меня нет слов, одни эмоции и восторг от пары Мишиной и Галлямова. Это чудо, поздравляю [тренеров] Тамару Николаевну Москвину и Артура Минчука," - сказала Бестемьянова.

Чемпионат Европы завершится 16 января.