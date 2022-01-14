"Реал" сыграет с "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании по футболу

ТАСС, 13 января. Футболисты "Атлетика" из Бильбао победили мадридское "Атлетико" со счетом 2:1 в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Встреча прошла в Эр-Рияде.

"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

В составе "Атлетика" голы забили Йерай Альварес (77-я минута) и Нико Уильямс (81). Автоголом на 62-й минуте встречи отметился голкипер "Атлетика" Унаи Симон. В концовке матча прямую красную карточку получил игрок "Атлетико" Хосе Мария Хименес (90+3).

В финальном матче, который пройдет 16 января, "Атлетик" сыграет с мадридским "Реалом", обыгравшим в другом полуфинальном матче "Барселону" со счетом 3:2 после дополнительного времени.

Турнир проводится с 1982 года, в нем принимали участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд. "Атлетико" участвует в Суперкубке как победитель прошлого чемпионата Испании, "Атлетик" - как финалист кубка, "Реал" - как серебряный призер чемпионата Испании, "Барселона" - как обладатель кубка страны.