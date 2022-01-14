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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Бойкова и Козловский переадресовали вопросы по оценкам к судьям чемпионата Европы

Фигуристы заняли третье место в турнире спортивных пар

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский воздержались от ответа на вопрос о полученных ими оценках в произвольной программе чемпионата Европы в Таллине, переадресовав его судьям турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Весь призовой пьедестал турнира заняли пары из России, победителями чемпионата с мировыми рекордами в произвольной и по сумме программ стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43), третьими стали победители прошлого чемпионата Европы Бойкова и Козловский (227,23).

"Вопрос про баллы не к нам", - сказала Бойкова.

"К кому? К судьям, мы даже протоколы не видели, - сказал Козловский. - Пока мы видели только баллы на табло, а они не отображают полноту картины. Мы хотим сделать детализированный разбор. Мы рады в первую очередь, что сегодня мы справились с собой, со своей задачей после вчерашней глупой ошибки, и это самое главное".

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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