Бойкова и Козловский переадресовали вопросы по оценкам к судьям чемпионата Европы

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский воздержались от ответа на вопрос о полученных ими оценках в произвольной программе чемпионата Европы в Таллине, переадресовав его судьям турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Весь призовой пьедестал турнира заняли пары из России, победителями чемпионата с мировыми рекордами в произвольной и по сумме программ стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие по общей сумме баллов результат выше предыдущего мирового рекорда (236,43), третьими стали победители прошлого чемпионата Европы Бойкова и Козловский (227,23).

"Вопрос про баллы не к нам", - сказала Бойкова.

"К кому? К судьям, мы даже протоколы не видели, - сказал Козловский. - Пока мы видели только баллы на табло, а они не отображают полноту картины. Мы хотим сделать детализированный разбор. Мы рады в первую очередь, что сегодня мы справились с собой, со своей задачей после вчерашней глупой ошибки, и это самое главное".