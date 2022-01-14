{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом" в полуфинале Кубка английской лиги

Ответный матч пройдет 20 января в Лондоне
Защитник "Арсенала" Роб Холдинг и полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Защитник "Арсенала" Роб Холдинг и полузащитник "Ливерпуля" Такуми Минамино
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 14 января. "Ливерпуль" со счетом 0:0 сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" в первом матче полуфинале Кубка английской лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Матч должен был пройти 6 января, однако был перенесен из-за вспышки коронавируса в "Ливерпуле".

"Ливерпуль" большую часть встречи провел в большинстве. На 24-й минуте полузащитник "Арсенала" Гранит Джака получил прямую красную карточку.

Ответный матч пройдет в Лондоне 20 января. Победитель этой пары сыграет в финале против лондонского "Челси" 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель турнира получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам в Кубке лиги являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.

Теги
Футбол в Англии
Летние олимпийские виды спорта
Мазунов: российские команды являются фаворитами Лиги чемпионов по настольному теннису
По мнению бронзового призера чемпионата мира, оренбургский "Факел" и УГМК из Верхней Пышмы - главные претенденты на победу в турнире
Читать полностью