"Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом" в полуфинале Кубка английской лиги

ТАСС, 14 января. "Ливерпуль" со счетом 0:0 сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" в первом матче полуфинале Кубка английской лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Матч должен был пройти 6 января, однако был перенесен из-за вспышки коронавируса в "Ливерпуле".

"Ливерпуль" большую часть встречи провел в большинстве. На 24-й минуте полузащитник "Арсенала" Гранит Джака получил прямую красную карточку.

Ответный матч пройдет в Лондоне 20 января. Победитель этой пары сыграет в финале против лондонского "Челси" 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель турнира получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам в Кубке лиги являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.