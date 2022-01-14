Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ

ТАСС, 14 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За команду Атлантического дивизиона сыграет голкипер "Тампы" Андрей Василевский, за команду Центрального дивизиона - нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Команда каждого дивизиона состоит из одиннадцати человек. На данный момент известны по десять игроков каждой команды, одиннадцатого хоккеиста выбирают болельщики.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Ла-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате "три на три" с участием четырех команд - по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.