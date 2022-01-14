"Тампа" победила "Ванкувер" в матче НХЛ, Василевский стал первой звездой встречи

ТАСС, 14 января."Тампа" обыграла "Ванкувер" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (4-я минута), Энтони Сирелли (20), Борис Катчук (52), Брэйден Пойнт (59). Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал две результативные передачи. У проигравших голами отличились Мэттью Хаймор (13) и Тайлер Мотт (56). Нападающий "Ванкувера" Василий Подколзин и защитник "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам из 26 и был признан первой звездой матча.

"Тампа" лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 39 матчах. "Ванкувер" с 35 очками в 36 встречах располагается на седьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Ванкувер" на выезде сыграет с "Каролиной" 15 января. "Тампа" 16 января примет "Даллас".