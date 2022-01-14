{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Тампа" победила "Ванкувер" в матче НХЛ, Василевский стал первой звездой встречи

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 14 января."Тампа" обыграла "Ванкувер" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (4-я минута), Энтони Сирелли (20), Борис Катчук (52), Брэйден Пойнт (59). Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал две результативные передачи. У проигравших голами отличились Мэттью Хаймор (13) и Тайлер Мотт (56). Нападающий "Ванкувера" Василий Подколзин и защитник "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам из 26 и был признан первой звездой матча.

"Тампа" лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 55 очков в 39 матчах. "Ванкувер" с 35 очками в 36 встречах располагается на седьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Ванкувер" на выезде сыграет с "Каролиной" 15 января. "Тампа" 16 января примет "Даллас".

Теги
НХЛ
НХЛ
Шайба Бучневича принесла "Сент-Луису" победу над "Сиэтлом" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1
Шайба Бучневича принесла "Сент-Луису" победу над "Сиэтлом" в матче НХЛ
Читать полностью