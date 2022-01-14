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НХЛ

Шайба Бучневича принесла "Сент-Луису" победу над "Сиэтлом" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич AP Photo/Joe Puetz
Описание
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич
© AP Photo/Joe Puetz

ТАСС, 14 января. "Сент-Луис" обыграл "Сиэтл" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Роберт Томас (42-я минута) и Павел Бучневич (46). Нападающий Иван Барбашев отметился результативной передаче в эпизоде с голом Бучневича. В составе проигравших шайбу забросил Александр Веннберг (16). Нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин результативными действиями не отличился.

Бучневич был признан третьей звездой матча.

"Сент-Луис" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков в 37 играх. "Сиэтл" с 24 очками в 36 встречах занимает восьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Сент-Луис" примет "Торонто" 16 января, в этот же день "Сиэтл" дома сыграет с "Лос-Анджелесом".

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