Савин: хоккеисты "Трактора" морально готовы к лидерству в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки "Трактора" психологически готовы к тому, чтобы быть лидерами регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

"Трактор" после 50 матчей лидирует в общей таблице регулярного чемпионата с 73 очками, опережая на два балла "Металлург", который имеет в запасе две игры. На третьем месте с 68 очками после 48 игр СКА.

"Мы готовы к этому лидерству. Более того, мы делаем все возможное, чтобы быть как можно выше в турнирной таблице. Это говорит лишь о том, что тот труд и отношение ребят, с которым они относятся к делу, приносят результат. Я лично рад за парней", - сказал Савин.

"Регулярный чемпионат - это первый этап сезона КХЛ, и мы не придаем излишнюю значимость ему, так как понимаем, что вес игр плей-офф гораздо больше. Но быть наверху турнирной таблицы как хоккеистам, так и болельщикам приятно", - добавил он.

Победитель регулярного чемпионата получает преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. "Трактор" становился победителем регулярного чемпионата в 2012 году.