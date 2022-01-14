Француз Жиру выиграл общий зачет ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов

ТАСС, 14 января. Французский гонщик Александр Жиру впервые в карьере стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Британец Сэм Сандерленд стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете мотоциклов

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Дистанция спецучастка заключительного, 12-го этапа составила 164 км. Победителем стал аргентинец Франсиско Морено, преодолевший дистанцию за 2 часа 14 минут 13 секунд. Вторым стал поляк Камиль Вишневский, отставший от лидера на 2 минуты 43 секунды. Тройку лидеров замкнул бразилец Марсело Медейрос (+7.42). Жиру на 12-м этапе занял пятое место (+19.24).

В общем зачете Жиру стал первым с результатом 50 часов 51 секунда. Вторым стал Морено (+2:21.11), третьим - Вишневский (+2:27.25). Россиянин Александр Максимов снялся с соревнований после семи этапов.

Жиру 40 лет, на прошлом ралли-марафоне "Дакар" он пять раз становился победителем этапов.