Вратарь Свинов заявил, что не боится конкуренции в футбольном клубе "Спартак"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Голкипер московского "Спартака" Илья Свинов не боится конкуренции в футбольном клубе. Об этом он рассказал журналистам.

Свинов перешел в "Спартак" из воронежского "Факела" 4 декабря. В пятницу футболисты "Спартака" проходят углубленное медицинское обследование.

"Пошел в "Спартак", потому что не боюсь конкуренции, - сказал Свинов. - Надо идти туда, где есть сильная конкуренция, и становиться сильнее, от таких предложений не отказываются, "Спартак" - великий клуб! Очевидно, что [Александр] Селихов - первый номер, но будем работать. Есть хорошая конкуренция - Селихов первый, [Александр] Максименко - хороший вратарь, который долго играл. Будем конкурировать, а тренеры себе не враги - они сделают правильный выбор, лично я буду поддерживать любого, кто играет, и сделаю все, чтобы он играл "на ноль".

"Возможно, меня рекомендовал [Артем] Ребров (бывший голкипер "Спартака", ныне технический координатор клуба - прим. ТАСС) - не знаю, что и как там было, меня в это не посвящали. Могу сказать, что он мне очень помогал и продолжает - по любому вопросу могу к нему обратиться, по спортивной составляющей или личного характера. Я - не его любимчик, просто он хороший человек, если к нему обратится любой другой, он также будет готов помочь".

13 января "Спартак" провел первую после отпуска тренировку. "Кто больше всего наел килограммов в отпуске? Не знаю, особо не приглядывался, - отметил Свинов. - Мне кажется, все приехали в хорошей форме - все профессионалы и понимают, что приезжать надо в правильном состоянии. В самом начале отпуска чуть-чуть позволил себе лишнего, потом начал правильно питаться".

17 декабря "Спартак" объявил о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. "С тренером удалось познакомиться, он рассказал свое видение, что он хочет от команды. Не только на поле, но и в быту, понятно, что когда начнутся сборы, будет более детально. Пока просто познакомился и вкратце рассказал, что хочет видеть. Пока ничего необычного в быту не замечал, для вратарей отдельно ничего не говорили", - заключил Свинов.