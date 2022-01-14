Легкоатлеты Шубенков и Иванюк отправили в World Аthletics заявки на нейтральный статус

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Призеры чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике Сергей Шубенков и Илья Иванюк отправили в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Аthletics) заявки на получение нейтрального статуса, который даст спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

22 декабря World Athletics опубликовала на своем сайте процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

"39 полных комплектов документов уже отправлены в World Athletics, еще около 50 заявок находятся сейчас в работе, - сказала Глущенко. - Чтобы ускорить процесс подачи документов, сотрудники ВФЛА, отвечающие за проверку и подготовку заявок, работали все новогодние праздники, и первый пакет был отправлен 3 января, в первый рабочий день World Athletics".

"Из лидеров свои заявки уже отправили Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк, Сергей Шубенков, Илья Шкуренев, Тимур Моргунов, Полина Кнороз, Полина Миллер, Василий Мизинов, Кристина и Артем Макаренко, Валерий Пронкин, Светлана Аплачкина, Ксения Лабыгина, Александр Лесной, Дина Александрова, Степан Киселев, Мария Кочанова, Аксана Гатауллина и другие", - добавила пресс-атташе ВФЛА.

Как сообщал ранее ТАСС, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ласицкене отправила заявку в World Athletics 3 января, следом это сделала серебряный призер Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

Шубенков, выигравший на ЧМ-2019 серебряную награду в беге на 110 м с барьерами, на Олимпиаде в Токио не смог выступить из-за травмы ноги. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Иванюк на Играх в Японии занял девятое место.

Главным турниром сезона-2022 станет чемпионат мира, который пройдет в американском Юджине с 15 по 24 июля.