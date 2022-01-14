Лыжники Большунов и Непряева проведут контрольные тренировки в Италии 15 и 16 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Группа лыжников сборной России, в которую входят лидеры национальной команды Александр Большунов и Наталья Непряева, проведет 15 и 16 января в итальянском Тоблахе контрольные тренировки. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Юрий Бородавко.

В группу Бородавко, которая тренируется в Тоблахе, входят Большунов, Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Президиум Федерации лыжных гонок России 11 января включил Большунова, Непряеву, Спицова, Терентьева, Червоткина и Истомину в состав олимпийской команды на Игры в Пекине.

"У нас намечены две контрольные тренировки, которые пройдут в Тоблахе 15 и 16 января, - сказал Бородавко. - Потом мы переедем в Аллеге и там продолжим тренироваться. До вылета в Пекин никаких официальных стартов пока не планируется. Контрольные тренировки будут, но стартов нет".

Включенные в состав олимпийской команды России Сергей Устюгов, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина выступят 15 января в раздельной гонке на 10 км La Venosta Time Trial, которая пройдет в Италии. Участие в этой гонке планируют Юлия Ступак, Христина Мацокина и Артем Мальцев, также имеющие олимпийские путевки.

Сборная России по лыжным гонкам вылетит на Олимпиаду в Пекин 29 января прямым рейсом из Милана.