Катарец Аль-Аттия стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете автомобилей

ТАСС, 14 января.. Насер Аль-Аттия из Катара в четвертый раз в карьере стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете автомобилей. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка заключительного, 12-го этапа составила 164 км. Победителем стал француз Стефан Петерансель, преодолевший дистанцию за 1 час 36 минут 8 секунд. Вторым стал его соотечественник Себастьян Лёб (отставание 1.31), третьим финишировал аргентинец Орландо Терранова (+2.58).

В общем зачете Аль-Аттия стал первым с результатом 38 часов 33 минуты 3 секунды, второе место занял Лёб (+27.46), третье - Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии (+1:01.13).

Аль-Аттии 51 год, эта победа на "Дакаре" для стала четвертой в карьере, ранее он побеждал в 2011, 2015 и 2019 годах.