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Футбол в России

Футболист Бакаев заявил, что хочет остаться в "Спартаке"

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев намерен остаться в футбольном клубе. Об этом он рассказал журналистам.

Бакаев является воспитанником "Спартака". Нынешний контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2022 года. Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что футболист с большой вероятностью покинет команду летом этого года.

"Остаюсь ли в "Спартаке"? Дай бог! Конечно, хочу остаться", - сказал Бакаев.

Бакаеву 25 лет, в текущем сезоне полузащитник провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Московский клуб занимает девятое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.

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