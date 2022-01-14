Пилот "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников стал победителем ралли-марафона "Дакар"

ТАСС, 14 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка заключительного, 12-го этапа составила 164 км. Сотников преодолел дистанцию за 1 час 42 минуты и 41 секунду. Вторым стал чех Мартин Мацик, отставший от победителя на 32 секунды, тройку лучших замкнул экипаж чилийца Игнасио Касале (+1.01). Экипаж россиянина Эдуарда Николаева стал четвертым (+1.40), Андрея Каргинова - пятым (+2.21), Антона Шибалова - восьмым (+6.21).

В общем зачете Сотников занял первое место с результатом 41 час 37 минут 34 секунды. Николаев стал вторым (+9.58), третьим - Шибалов (+1:11.11), четвертым - Каргинов (+1:49.55).

Команда "Камаз-мастер" стала победителем всех этапов ралли-марафона во второй раз в истории. Впервые российская команда выиграла каждый этап в 2010 году, тогда экипажи "Камаз-мастера" выиграли все 14 этапов.

Для Сотникова эта победа стала второй на ралли "Дакар". Предыдущий раз россиянин занял первое место в 2021 году.

Сотникову 35 лет, за "Камаз-мастер" он выступает с 2008 года. В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете, в 2013 и 2017 годах побеждал на ралли "Шелковый путь".