В Москве открылся центр экипировки для российских спортсменов на Олимпиаде

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экипировочный центр сборной России на Олимпийских играх в Пекине компании Zasport открылся в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, основатель бренда Zasport Анастасия Задорина, а также российские керлингисты Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Даниил Горячев, Евгений Климов, Антон Калалб и старший тренер команды Александр Козырев.

Компания Zasport 10 декабря презентовала коллекцию Beijing 2022.

"Сейчас нахожусь под неописуемым впечатлением, - сказал Поздняков. - Смотря на эту одежду, я понимаю, что российские спортсмены будут самыми стильными на Олимпиаде. Я очень внимательно наблюдал за экипировками других сборных и могу сказать - у нас одна из лучших. Цветовая гамма экипировки оставляет хорошие впечатления, благодарен Анастасии [Задориной] за ту работу, которую они проделали, такая работа приведет нашу команду к хорошим результатам".

"Мы желаем нашим спортсменам достичь самых высоких целей - победы. Сегодня мы можем увидеть спортсменов-керлингистов, которые уже отозвались положительно о новой экипировке. Спортсмены будут в тепле", - добавила Задорина.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.