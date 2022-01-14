Путин поддержал идею провести в Перми в 2023 году форум "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести в Перми в 2023 году международный форум "Россия - спортивная держава".

В пятницу глава государства провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, который обратился с соответствующей просьбой. "Я бы хотел тоже заручиться поддержкой, потому что скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. Наш добрый сосед и где-то конкурент - Екатеринбург - Универсиада. А нам бы хотелось получить право проведения международного форума "Россия - спортивная держава". Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить вашей поддержки", - сказал Махонин.

"Да, согласен", - ответил Путин.

Форум "Россия - спортивная держава" в 2021 году прошел в Казани, в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.