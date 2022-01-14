"Адмирал" обыграл "Сибирь" в последнем матче КХЛ перед паузой

ТАСС, 14 января. "Адмирал" из Владивостока дома со счетом 3:2 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-Арене" во Владивостоке в присутствии 2 331 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Марк Верба (5-я минута), Дмитрий Саюстов (19) и Артем Гареев (55). У "Сибири" отличились Ник Шор (4), Александр Шаров (16).

Эта игра стала последней в КХЛ перед вынужденной паузой. В среду лига решила перенести матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, из-за роста положительных результатов на коронавирус. Часть перенесенных матчей предлагается провести в олимпийскую паузу, которая начнется с 24 января.

Команды встречались в текущем сезоне 12 января, тогда на своем льду победу со счетом 2:1 одержал "Адмирал".

"Адмирал" одержал 11-ю победу в текущем регулярном чемпионате КХЛ, команда занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 49 игр. "Сибирь" идет шестой на Востоке, в 50 матчах новосибирцы набрали 57 очков. В следующем матче команды снова сыграют между собой, встреча пройдет 22 января в Новосибирске.