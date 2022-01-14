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Олимпиада-2022 в Пекине

ОКР определится со знаменосцем за два-три дня до церемонии открытия Олимпиады

Церемония пройдет в Пекине 4 февраля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) определится со знаменосцем национальный команды на церемонии открытия Игр 2022 года в Пекине за два-три дня до мероприятия. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Я думаю, что мы определимся за два, максимум за три дня. Потому что мы должны быть уверены, что те спортсмены, которых мы выберем в знаменосцы, будут находиться в Олимпийской деревне. Есть ли шорт-лист? Пока только лонг-лист", - сказал Поздняков.

Открытие зимних Игр в Пекине состоится 4 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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