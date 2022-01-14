Поздняков выразил обеспокоенность ситуацией с распространением омикрон-штамма

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Опыт Олимпиады в Токио поможет российской сборной противостоять распространению коронавируса в команде на предстоящих Играх в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Есть ли обеспокоенность по поводу ситуации с коронавирусом и омикрон-штаммом? Безусловно, есть, - сказал Поздняков. - Ее не может не быть, она была у нас перед Играми в Токио и на сегодняшний день сохраняется. Другое дело, что после Токио мы получили большой опыт, и его мы планируем использовать и на Олимпиаде в Пекине".

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.