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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков выразил обеспокоенность ситуацией с распространением омикрон-штамма

Глава Олимпийского комитета России заявил, что после Олимпийских игр в Токио российская команда получила большой опыт работы в условиях пандемии
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Опыт Олимпиады в Токио поможет российской сборной противостоять распространению коронавируса в команде на предстоящих Играх в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Есть ли обеспокоенность по поводу ситуации с коронавирусом и омикрон-штаммом? Безусловно, есть, - сказал Поздняков. - Ее не может не быть, она была у нас перед Играми в Токио и на сегодняшний день сохраняется. Другое дело, что после Токио мы получили большой опыт, и его мы планируем использовать и на Олимпиаде в Пекине".

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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