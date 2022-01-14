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Ралли "Дакар"

Французский механик погиб в результате аварии на ралли-марафоне "Дакар"

Ему было 20 лет

ТАСС, 14 января. Французский механик Кентен Лавале погиб в результате столкновения автомобиля технической поддержки и местного грузовика на заключительном, 12-м этапе ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба "Дакара".

Авария произошла на отметке 234 км. Лавале был водителем машины техподдержки. Француз скончался от полученных травм. В машине также находился бельгиец Максим Фрер, он был доставлен в Национальный госпиталь в Джидде.

Лавале было 20 лет, он работал механиком команды PH Sport и машины 205 Turbo 16, которая участвовала в ралли-марафоне "Дакар" в классе автомобилей.

Ралли-марафон "Дакар" завершился 14 января.

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