Спортдиректор "Спартака" рассказал, что получал предложение от другого российского клуба

МОСКВА. 14 января. /ТАСС/. Новый спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Лука Каттани получал предложение от другого российского клуба. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"У меня достаточно знаний о российском рынке, - сказал Каттани. - Несколько лет назад я мог присоединиться к другому российскому клубу, но его название не скажу. После этого предложения я стал изучать российский футбол. Когда прошлым летом ко мне обратился "Спартак", я представил план и список игроков, за которыми стоит следить, там были полузащитник Даниил Хлусевич и защитник Леон Классен. Трансферы, конечно же, обсуждались с главным тренером (Паоло Ваноли - прим. ТАСС)".

Каттани 40 лет, помимо ПСЖ он работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".