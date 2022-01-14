Каттани: "Спартак" постарается решить проблему, связанную с лимитом на легионеров

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ищет пути решения проблемы, возникшей из-за лимита на легионеров. Об этом на пресс-конференции сообщил спортивный директор столичной команды Лука Каттани.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми. На данный момент в "Спартаке" восемь легионеров.

"Мы работаем над этим, есть разные варианты. У "Спартака" хорошие игроки, к ним есть спрос на рынке. Вчера мы были близки к тому, чтобы решить проблему, но на трансферном рынке случается всякое", - сказал Каттани.

"Знаем ли мы, кто станет девятым легионером? Да, конечно. Но если я скажу вам кто - трансферный рынок отреагирует", - добавил он.