Каттани: "Спартак" следит за выступлениями футболистов, отданных в аренду другим командам

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" следит за игрой футболистов, которые выступают в других командах на правах аренды. Об этом журналистам заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Я обязан следить за всеми игроками, которые принадлежат "Спартаку", - сказал Каттани. - Полузащитник Гус Тил проводит отличный сезон в "Фейенорде", и я был бы рад, если бы он сейчас был в команде, у него есть контракт, он проходит период созревания. Тоже самое могу сказать и о полузащитнике Алексе Крале. Посмотрим, что будет в будущем, мы держим в уме ситуацию с лимитом на легионеров - все меняется, может, и это изменится".

Кралу 23 года, он выступал за "Спартак" с 2019 года. С августа чех играет в лондонском "Вест Хэме". Всего за москвичей он провел 60 матчей во всех турнирах, отдав шесть результативных передач.

24-летний Тил в "Спартак" перешел в августе 2019 года из нидерландского АЗ, с которым стал бронзовым призером чемпионата Нидерландов. Всего в составе красно-белых он провел 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. С июня 2021 года выступает за "Фейенорд".