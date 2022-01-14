Мужская гонка преследования на этапе Кубка IBU отменена из-за погодных условий

ТАСС, 14 января. Гонка преследования у мужчин на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), которая должна была состояться 15 января, отменена из-за сильного ветра. Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье.

Также перенесен мужской спринт. Гонка должна была пройти в пятницу, теперь она состоится в субботу.

В общем зачете Кубка IBU лидирует норвежец Ховард Богетвейт (401), второе место занимает его соотечественник Эрленд Бьонтегорд (398), тройку лидеров замыкает еще один норвежец Александр Фьелд Андерсен. Россиянин Антон Бабиков расположился на седьмом месте (312), Василий Томшин - 10-й (259).

Пятый этап Кубка IBU завершится 15 января.