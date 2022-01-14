Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

ТАСС, 14 января. Тест на коронавирус бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова дал положительный результат. Об этом в прямом эфире на своем ютуб-канале объявили представители турнира One Championship.

Нурмагомедов помещен на карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был состояться турнир по смешанным единоборствам One Championship.

"Хабиб прилетел сюда, но результат его теста на коронавирус оказался положительным. Поэтому его сегодня не будет на арене", - сказал один из комментаторов.

На турнире должен выступить подопечный Нурмагомедова Сайгид Изагахмаев. Его оппонентом станет американец Джеймс Накашима. Изагахмаеву 27 лет, он одержал 19 побед и потерпел два поражения.

Нурмагомедову 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.

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