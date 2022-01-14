Победитель ралли "Дакар" Сотников заявил, что последняя гонка была напряженной

Дистанция спецучастка заключительного, 12-го этапа составила 164 км. Сотников одержал победу, преодолев дистанцию за 1 час 42 минуты и 41 секунду. Вторым стал чех Мартин Мацик, тройку лучших замкнул экипаж чилийца Игнасио Касале. В общем зачете Сотников занял первое место с результатом 41 час 37 минут 34 секунды.

"Гонка выдалась напряженной, она сильно отличалась от предыдущих двух в Саудовской Аравии, - сказал Сотников. - "Дакар-2022" без разминки начался с тяжелейших спецучастков в песках. Мы доминировали всей командой, но соперничество за победу шло каждый день, до последнего километра нельзя было расслабляться. И даже за 500 метров до финиша переживали, потому что важно было добраться до конца".

"У нас новая машина, вся команда много работала над созданием этого грузовика весь прошлый год. Спасибо всем, кто переживал и болел, эта победа - наш общий результат. Россия - чемпион!" - добавил пилот.

Команда "Камаз-мастер" стала победителем всех этапов ралли-марафона во второй раз в истории. Впервые российская команда выиграла каждый этап в 2010 году, тогда экипажи "Камаз-мастер" выиграли все 14 этапов. Для Сотникова эта победа стала второй на ралли "Дакар" - россиянин уже занимал первое место в 2021 году.