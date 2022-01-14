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Футбол в России

Каттани: футболист Жиго не покинет "Спартак" зимой

Контракт французского игрока с московским клубом истекает летом
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Спартак" Самюэль Жиго не собирается покидать команду этой зимой. Об этом журналистам рассказал спортивный директор "Спартака" Лука Каттани.

Контракт 28-летнего Жиго со "Спартаком" истекает этим летом.

"Зимой он точно никуда не уйдет. Он невероятно важен для нас. У него истекает контракт, все в его руках, но надо отметить, что за все время в клубе он проявил верность", - сказал Каттани.

"Мне звонили представители нескольких клубов, но я сказал, что он не для продажи. Я не хочу ослаблять команду в январе. Посмотрим, что будет летом, это будет новая история", - добавил он.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей во всех турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

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