Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию состоится с 25 по 27 ноября

ТАСС, 14 января. Этап серии Гран-при по фигурному катанию в России пройдет с 25 по 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Российский этап Гран-при станет последним, шестым по счету. Серия стартует этапом в США, остальные этапы состоятся в Канаде, Франции, Китае и Японии соответственно. Финал серии пройдет с 8 по 11 декабря в Турине.

Также был определен календарь серии на сезон-2023/24. Финал Гран-при пройдет с 7 по 10 декабря во французском Орлеане. Российский этап Гран-при станет пятым по счету и состоится 17-19 ноября.

Финалы Гран-при сезонов-2020/21 и 2021/22 были отменены из-за сложной эпидемиологической обстановки, финал серии сезона-2019/20 проходил в Турине.