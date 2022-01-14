Каттани назвал главной задачей "Спартака" обеспечение правильного вектора развития

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Обеспечение правильного вектора развития с российскими игроками является главной текущей задачей московского футбольного клуба "Спартак". Об этом заявил на пресс-конференции спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Достаточно ли нынешнего состава, чтобы в новом сезоне выиграть чемпионат? В первую очередь нам нужно сократить отставание - это возможно. Сейчас наша задача - обеспечить клубу правильный вектор развития с российскими игроками. С приходом хорошего молодого российского игрока мы будем сокращать отставание", - сказал Каттани.

"Наша цель - перестать терять очки в матчах с более слабыми командами, например, "Ростовом" и "Арсеналом". Я должен быть реалистом - сначала надо вернуть "Спартак" наверх, а потом думать о "Зените". Я сказал игрокам: "Хочу, чтобы соперники вновь стали вас бояться". Сейчас все понимают, что в матчах со "Спартаком" все будут на них смотреть, и они смогут проявить себя", - добавил спортивный директор.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров у команды 23 очка. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля.