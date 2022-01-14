{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фигуристы Дэвис и Смолкин прокомментировали свой дебют на чемпионате Европы

Россияне получили за ритм-танец 73,32 балла
Глеб Смолкин и Диана Дэвис Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин неплохо исполнили ритм-танец на чемпионате Европы в Таллине. Таким мнением они поделились с журналистами после проката.

Россияне получили за свой прокат 73,32 балла.

"Неплохо, но можно лучше, мы знаем, где можно было сильнее и мощнее - везде. Неплохо для начала, но всегда хочется большего, - сказал Смолкин. - Сейчас предолимпийский турнир, мы на этом турнире не ориентируемся на оценки - показать максимум - это самое важное. Многие нас в этом сезоне не видели, многие помнят юниорский чемпионат мира, сейчас перед ними другая пара - более улучшенная, более матерая".

"Наша задача показать себя, чтобы нас увидели, чтобы нас имели в виду. Здесь было больше [волнения], чем на чемпионате России. В чем разница, быстро не отвечу, здесь мы чуть-чуть почувствовали небольшой перерыв между чемпионатом России и чемпионатом Европы. После чемпионата России оставались в Москве, тренировались на катке "Хрустальный", постоянно были на связи с Игорем Шпильбандом (основным тренером пары - прим. ТАСС)", - добавил фигурист.

Произвольный танец дуэты исполнят 15 января.

Теги
Фигурное катаниеЧемпионат Европы по фигурному катанию
Ралли "Дакар"
Серебряный призер "Дакара" Николаев заявил, что будет стремиться к победе в следующем году
Экипаж Эдуарда Николаева занял второе место в общем зачете ралли-рейда в классе грузовиков, первым стал экипаж Дмитрия Сотникова, третьим - Антона Шибалова
Читать полностью