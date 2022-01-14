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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Валиева и Трусова успешно провели тренировку в Таллине

Произвольную программу на чемпионате Европы девушки представят в субботу

ТАЛЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова провели третью тренировочную сессию на предолимпийском чемпионате Европы в Таллине.

По результатам короткой программы, соревнования в которой прошли в четверг на ледовой арене "Тондираба", с очередным мировым рекордом лидирует Валиева (90,45 балла), второй идет бельгийка Луна Хендрикс (76,25), третьей - Трусова (75,13). Щербакова впервые за последние два года не вошла в первую тройку международных турниров, став четвертой после падения с каскада в короткой программе в Таллине (69,05 балла).

Валиева на тренировке сделала несколько успешных попыток сольных четверных сальховов, несколько четверных тулупов в каскаде. В самом прогоне программы справилась с четверным сальховом, тройным акселем, четверным тулупом в каскаде с тройным сальховом, упала с четверного тулупа, после успешно исполнила несколько прыжков.

Трусова первой из российских участниц разминки сделала хороший четверной тулуп, после чего в прокате справилась с четверным флипом, упала с сальхова, исполнила четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, успешно справилась с каскадом из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова, а затем еще несколько раз сделала хорошие прыжки в четыре оборота.

Для чемпионки мира Щербаковой тренировка сложилась не самым удачным образом - перед прогоном фигуристка не делала четверных прыжков, она сделала несколько каскадов из тройных. В прогоне программы - также без четверных. Щербакова покинула тренировочный лед последней в своей группе, перед уходом она все-таки попробовала сделать четверной флип, причем дважды, но попытки завершились неудачей. Первой со льда ушла Валиева.

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