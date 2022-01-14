{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Чепзанович вошел в состав руководства футбольного клуба "Спартак"

Он будет руководить системой физической подготовки "Спартака-2", молодежной команды и Академии имени Федора Черенкова

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сербский специалист Владимир Чепзанович вошел в состав руководства московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"В структуре "Спартака" произошли изменения. Владимир Чепзанович, который был тренером первой команды по физподготовке с 2019 года, вошел в состав руководства клуба", - говорится в сообщении.

Чепзанович будет руководить системой физической подготовки "Спартака-2", молодежной команды и Академии имени Федора Черенкова.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.

Теги
Российский футбол
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигуристы Кацалапов и Букин рассказали о внутренней конкуренции на чемпионате Европы
Спортсмены сошлись во мнении, что все российские танцоры стараются и идут к своей цели
Читать полностью