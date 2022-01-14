Лучший бомбардир ЖХЛ Шохина скоро присоединится к сборной России

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Анна Шохина в скором времени присоединится к сборной России для подготовки к Олимпиаде в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

Россиянки начали сбор в пятницу, в нем участвует 34 игрока, нападающей Шохиной нет в составе кандидатов.

"У меня был выявлен положительный ковид-тест неделю назад, симптомов нет. Чувствую себя намного лучше и в скором времени присоединюсь к команде", - сказала хоккеистка.

Шохина в нынешнем сезоне уже набрала по системе "гол +пас" 52 очка (18+34).

Женский олимпийский турнир пройдет с 3 по 17 февраля в Пекине. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США.