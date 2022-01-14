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В команде Хабиба Нурмагомедова рассказали о состоянии спортсмена

В пятницу стало известно, что результат теста на коронавирус бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата оказался положительным

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Болезнь бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова протекает без осложнений. Об этом ТАСС сообщили в команде Нурмагомедова.

О положительном результате теста на коронавирус у Нурмагомедова стало известно в пятницу.

"Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет", - сообщили в команде.

Нурмагомедову 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.

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