Чернышенко поздравил команду "Камаз-мастер" с победой на ралли "Дакар"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" добился заслуженной победы в ралли-марафоне "Дакар". Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Экипажи "Камаз-мастер" по итогам ралли-марафона "Дакар" заняли первые четыре места в общем зачете грузовиков. Сотников стал первым с результатом 41 час 37 минут 34 секунды. Экипаж Эдуарда Николаева стал вторым, Антона Шибалова - третьим, Андрея Каргинова - четвертым.

"Поздравляю команду "Камаз-мастер" с победой на ралли "Дакар", - сказал Чернышенко. - Второй год подряд российские экипажи занимают весь подиум. Более того, в этот раз - впервые за последние 11 лет - мы заняли и четвертую позицию в общем зачете грузовиков. А за всю историю команды это уже 19-й чемпионский титул".

"Пилоты, штурманы и механики в непростых погодных и психологических условиях показали все свое мастерство и смогли успешно пройти 164-километровую трассу. Это заслуженная награда. Спасибо за захватывающую гонку, успехов и новых победных финишей", - добавил вице-премьер.

Сотникову 35 лет, за "Камаз-мастер" он выступает с 2008 года. Сотников во второй раз подряд выиграл "Дакар", в 2013 и 2017 годах он побеждал на ралли "Шелковый путь".