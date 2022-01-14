Черчесов рассказал о начале работы в футбольном клубе "Ференцварош"

ТАСС, 14 января. Работа тренерского штаба под руководством Станислава Черчесова в венгерском футбольном клубе "Ференцварош" идет в обычном режиме. Об этом Черчесов рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Российский специалист был назначен главным тренером "Ференцвароша" 20 декабря, на этом посту он сменил австрийца Петера Штёгера.

"Все идет в рабочем режиме. Мы с клубом общаемся, получаем информацию, игроки работают, больные уже выздоравливают. Естественно, хочется, чтобы все были на поле, но это не только от нас зависит", - рассказал Черчесов.

"Как бы это смешно не звучало, но я некоторых своих футболистов вообще не видел за эти десять дней. Потому что они сидят на карантине", - добавил тренер.

Черчесову 58 лет, предыдущим местом работы тренера была сборная России, которую он возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го. Под его руководством российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы.

"Ференцварош" лидирует в таблице чемпионата Венгрии. В 16 матчах команда набрала 35 очков.