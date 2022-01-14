Бестемьянова: фигуристы Степанова и Букин показали один из лучших прокатов в карьере

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, продемонстрировали на чемпионате Европы в Таллине один из лучших прокатов в жизни. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Степанова и Букин после ритм-танца идут вторыми, третье место занимают представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Первыми стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Очень-очень довольна прокатом Степановой и Букина. Я просто под впечатлением, мне кажется, они никогда в жизни не были так хороши. Это прекрасно, очень рада за них", - сказала Бестемьянова.

"Синицина и Кацалапов откатали очень хорошо", - добавила собеседница агентства.

Произвольный танец дуэты представят 15 января.