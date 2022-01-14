Российские скелетонисты должны быть представлены на Олимпиаде в Пекине полным составом

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сборная России по скелетону согласно последнему рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) завоевала максимально возможное количество олимпийских путевок - шесть, однако официальное подтверждение квот в Пекин будет сделано IBSF только 16 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России.

По итогам завершившегося в пятницу Кубка мира россияне должны получить право заявить на Игры трех мужчин и трех женщин. Также шестерых скелетонистов (3+3) отправит в Китай Германия.

"Задача-минимум нашими спортсменами выполнена. Согласно последнему рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона, россияне завоевали шесть олимпийских квот. Теперь ждем 16 января, когда IBSF официально уведомит все национальные федерации о том, кто сколько квот получил", - сказал сотрудник пресс-службы.

"В состав олимпийской команды после официального подтверждения квот со стороны IBSF будут включены спортсмены, занимающие наиболее высокие места в международном рейтинге. Это Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов", - добавил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры стартуют 4 февраля. Сборные России по бобслею и скелетону планируют вылететь из Москвы в Пекин в последний день января.